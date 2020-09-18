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Звезда "Богемской рапсодии" получил роль в новом фильме создателя "Мистера Робота"

Звезда "Богемской рапсодии" получил роль в новом фильме создателя "Мистера Робота"
Обновлено 20:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Рами Малек исполнит одну из главных ролей в фильме "Американский радикал" (American Radical), основанном на реальных событиях.

Режиссером картины выступит создатель "Мистера Робота", где также снимался Рами Малек, Сэм Эсмейл.

В основу сюжета лягут мемуары Тамера Эльнури — спецагента ФБР, который участвовал в контртеррористической операции после событий 11 сентября 2001 года. В книге подробно описывается опыт внедрения в террористическую ячейку и ее последующее уничтожение.

Адаптацией для экрана займется Назрин Чоудхури ("Джек Райан").

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Курировать проект будет студия Universal, которая приобрела права на книгу ещё в 2018 году. Даты начала съемок и выхода фильма в прокат пока неизвестны.

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Кино, Фильм, Роль, Актер, Рами Малек.

Автор:

Телеграф
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