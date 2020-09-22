На Netflix появятся фильмы на украинском языке

Две украинские студии заключили соглашение со стриминговым сервисом Netflix, что может свидетельствовать о том, что вскоре на нем появятся фильмы с украинской озвучкой.

"POSTMODERN Postproduction и Так Треба Продакшн рады объявить о присоединении к Netflix Post Partner Program для дубляжа на украинском языке", — сообщила пресс-служба FILM.UA Group в Facebook.

В сообщении говорится, что эти студии получили от сервиса Netflix высокий статус — GOLD.

О том, когда зрители смогут насладиться украинской озвучкой популярных шоу, информации пока нет.

Студии POSTMODERN Postproduction и Так Треба Продакшн делают дубляжи и создают субтитры для фильмов и сериалов на украинском и российском языках. Они являются частью структуры FILM.UA Group.

Потоковый сервис Netflix — один из крупнейших развлекательных сервисов в мире. По состоянию на апрель 2020 года на него были подписаны более 182 миллионов человек по всему миру.