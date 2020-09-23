"Мертвые ближе, чем кажутся": первый трейлер фильма "Книги крови" (Видео)

В сети появился первый трейлер фильма "Книги крови" по рассказам Клайва Баркера.

В фильме заявлены несколько сюжетных линий, по-разному связанных одна с другой. В киноадаптацию войдут как оригинальные рассказы из цикла "Книги крови", выходившего в восьмидесятые, так и новые истории, написанные специально для фильма.

Над лентой работал Брэндон Брага, он известен в качестве сценариста в сериалах "Звёздный путь: Следующее поколение" и "Энтерпрайз", также он работал над "Орвиллом".

Это первый полнометражный фильм, в котором он выступает в качестве режиссёра.

Роли в "Книгах крови" достались Анне Фрил ("Девушка по вызову"), Бритт Робертсон ("Под куполом"), Рафи Гаврону ("Крёстный отец Гарлема") и Юлу Васкезу ("Жизни матрёшки").

"Книги крови" публиковались с 1984 по 1986 год. Публикация первого тома принесла Баркеру оглушительную известность и удостоилась Британской и Всемирной премии фэнтези. Стивен Кинг после этого назвал Баркера "будущим жанра ужасов".