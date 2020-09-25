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Сериал "Пацаны" получит спин-офф: покажут жизнь супергероев

Сериал "Пацаны" получит спин-офф: покажут жизнь супергероев
Обновлено 04:36 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
Вселенная "Пацанов" получит еще один сериал. Сюжет спин-оффа будет посвящен колледжу для супергероев.

Ключевые персонажи будут нарушать "нравственные, физические и сексуальные границы" друг друга и лезть из кожи вон, чтобы выделиться и заполучить контракты в крупных городах Америки.

Как отмечает Variety, шоу от Amazon сохранит мрачную сатиру флагманского шоу и тоже получит рейтинг "R". Более того, сценаристом и шоураннером спин-оффа выступит Крейг Розенберг, работающий над The Boys, а Эрик Крипке вернётся в роли исполнительного продюсера.

Спин-офф находится в разработке довольно давно, однако решение о быстром запуске проекта было принято после невероятно успешного старта второго сезона "Пацанов" — сериал увеличил свою аудиторию на 89% и уже официально продлён на третий сезон.

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Сериал The Boys основан на одноимённом комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Он рассказывает о мире, где супергерои порочны и тщеславны, а ими управляет корпорация, во многом напоминающая Disney.

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Amazon, Сериалы, Пацаны.

Автор:

Телеграф
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