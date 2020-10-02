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Опубликован украинский трейлер фильма "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй в главной роли (Видео)

Опубликован украинский трейлер фильма "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй в главной роли (Видео)
Обновлено 21:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В сети появился украинский трейлер американского фильма "Ведьмы" режиссера Роберта Земекиса.

Студия Warner Bros. представила трейлер семейной комедии режиссера Роберта Земекиса "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй ("Дневники принцессы", "Заколдованная Элла", "Отпетые мошенницы") и Октавией Спенсер ("Прислуга", "Скрытые фигуры", "Ма") в главных ролях.

В картине также сыграли актеры Стэнли Туччи, Крис Рок, Кристин Ченовет и другие.

Фильм расскажет о мальчике, который встречается с ведьмой, мечтающей всех детей превратить в мышей.

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"Ведьмы" сняты по мотивам одноименной книги Роальда Даля. Отметим, что ранее роман писателя уже экранизировал британский режиссер Николас Рог в 1990 году, снявший фильм под тем же названием "Ведьмы". Главную роль в адаптации исполнила американская актриса Анджелика Хьюстон ("Семейка Аддамс", "Джон Уик 3").

Премьера картины запланирована на 22 октября 2020 года на стриминговом сервисе HBO Max.

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HBO, Роберт Земекис, Ведьмы, Трейлер.

Автор:

Телеграф
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