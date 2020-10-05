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Отзывы про фильм "2067: Петля времени", смотреть трейлер онлайн

Отзывы про фильм "2067: Петля времени", смотреть трейлер онлайн
Обновлено 13:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Фантастический американский фильм "2067: Петля времени" снят режиссером и кинопродюсером Сетом Ларни.

Картину "2067: Петля времени" снимали в Австралии. Режиссером и соавтором сценария стал Сет Ларни. Это его второй полнометражный фильм как режиссера и первая сценарная работа.

В фильме сыграли такие актеры, как Коди Смит-Макфи ("Планета обезьян: Революция", "Люди Икс: Апокалипсис", "Люди Икс: Тёмный Феникс"), Райан Квонтен ("Вечное лето", "Настоящая кровь", "Ограбление в ураган"), Дебора Мейлман, Сана’а Шейк, Финн Литтл, Демиен Волш-Хоулинг и другие.

2067: Петля времени

События фильма разворачиваются в будущем. В своем технологическом развитии человечество сделало большой шаг вперед, однако природа находится в ужасном состоянии. Самая большая проблема жителей планеты - нехватка воздуха. Из-за невозможности свободно дышать население стремительно уменьшается. В научный центр приходит послание из будущего. Оно содержит просьбу отправить в путешествие во времени парня по имени Итан Уайт (Коди Смит-Макфи). Парень не чувствует себя героем-спасителем, однако у него нет выбора. В детстве Итан много времени проводил со своим отцом, ученым. Возможно этих отрывков знаний, полученных в детстве, и хватит для того, чтобы спасти мир от скорой гибели.

На портале IMDb фильм имеет средний балл 4.7/10 от пользователей.

В целом, по рецензиям и отзывам зрителей ясно, что до голливудских стандартов фильм "2067: Петля времени" явно не дотягивает: "Едва заурядный наивный карнавал стереотипов "спаси мир", "Неплохой фильм, но и не заслуживающий внимания. Эффекты были приличными. Диалога было недостаточно, и, честно говоря, было слишком много слез, слишком много!", "Научная фантастика без логики и науки", "Это плохой фильм. Сюжет не имеет никакого смысла и в актерской игре ни одного актера не спасло положения".

Но были и те, кто остался доволен просмотром фантастики: "Это довольно солидная история. Нет никаких огромных поворотов, это просто говорит само за себя. Есть кое-какие фантастические парадоксы, но ничего особенного", "Хорошая научно-фантастическая история с интригами, заставляющая думать, что будет в итоге. Визуальные эффекты хороши, а эмоциональный сюжет интересен. Мне понравилось".

Напомним, фантастический фильм "2067: Петля времени" вышел в украинский прокат 1 октября 2020 года.

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Коди Смит-МакФи, Трейлер, 2067: Петля времени, Райан Квонтен.

Автор:

Телеграф
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