Вышел украинский трейлер "Аферы по-голливудски" с Робертом Де Ниро и Заком Браффом (Видео)

В сети появился украинский трейлер американской комедии "Афера по-голливудски".

Действия картины происходит в Голливуде 70-х. В центре сюжета ленты оказываются два кинопродюсера Макс Барбер и Уолтер Кризон в исполнении Роберта Де Ниро и Зака Браффа.

Горе-продюсер (Де Ниро) должен вернуть денежный долг мафии, и в дельца появляется гениальная идея: подставить стареющую кинозвезду своего нового вестерна ради аферы со страховкой. Но он даже представить себе не может, что из этого получится.

В фильме также сыграли Морган Фримен, Томми Ли Джонс, Эмиль Хирш и др. Режиссером стал Джордж Галло, известный по работам над фильмами "Мистер Олимпия", "Новый парень моей мамы".

Премьера комедии в Украине намечена на ноябрь 2020 года.

Английский трейлер фильма "Афера по-голливудски" вы можете посмотреть здесь.