Скачать
Четверг, 15.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Свободная экономическая зона на Донбассе: Зеленский озвучил второй вопрос своего «референдума»
Свободная экономическая зона на Донбассе: Зеленский озвучил второй вопрос своего «референдума»
В России устроили истерику из-за правды в украинском учебнике (видео)
В России устроили истерику из-за правды в украинском учебнике (видео)
Очень бедно и очень странно: журналист рассказал, как российский Север превратился в "китайское развлечение"
Очень бедно и очень странно: журналист рассказал, как российский Север превратился в "китайское развлечение"
В сеть попало фото Аллы Мазур 25-летней давности: рыжеволосая и с улыбкой
В сеть попало фото Аллы Мазур 25-летней давности: рыжеволосая и с улыбкой

Главные кинопремьеры этой недели: "Капоне", "Малышка с характером", "Крепость Хаджибей", "Космическое приключение"

Главные кинопремьеры этой недели: "Капоне", "Малышка с характером", "Крепость Хаджибей", "Космическое приключение"
Обновлено 10:59 Сегодня Телеграф
Главные кинопремьеры этой недели в украинском прокате с 15 октября 2020 года:

"Малышка с характером"

Главная героиня - экс-солдат спецподразделения, работающая швейцаром в люксовом отеле, должна предотвратить дерзкое ограбление бесценных произведений искусства, спрятанных в стенах отеля.

"Крепость Хаджибей"

Козак Андрей должен передать важную информацию в Стамбул. Для этого ему надо освободить из темницы отца своей возлюбленной - турецкой красавицы Фатимы. Молодые люди решаются на рискованную операцию.

Уродливые спецэффекты, Монгол и Харламов: российский фильм "Последний богатырь 2" высмеяли еще до премьеры

"Космическое приключение"

ри маленьких героя. Тысячи коварных врагов. Одна большая победа"

Когда-то планета Кеплер была благоухающим цветущим садом, но с приходом землян знаменитый на всю галактику как источник супер-энергии лес Кар-Лало был уничтожен. Теперь планету ждет вымирание. Но Аксель, Джон и Гага решают возобновить жизнь на пустынной планете. Друзьям предстоит сражение со злыми землянами, огромными космическими кораблями и разрушительными работами.

"Капоне"

В центре сюжета оказывается когда-то самый влиятельный и опасный гангстер Америки 1920–1930-х годов - Аль Капоне. Отбыв 10 лет заключения и выйдя на свободу, он остается без своего могущества и близких людей. Страдая сифилисом и деменцией, Аль Капоне постепенно становится заложником своих воспоминаний.

Интересные факты о фильме "Капоне":

- Фильм основан на биографии одного из самых известных американских гангстеров - Аль Капоне - действовавшего в 1920-1930-е годы.

- Для актера Тома Харди эта вторая попытка сыграть известного гангстера Аль Капоне. Ранее Харди должен был сыграть Аль Капоне в фильме "Цицерон" режиссера Дэвида Йетса. Однако работа над фильмом так и не началась.

- Это третий полнометражный проект режиссера Джоша Транка после фильмов "Хроника" и "Фантастическая четверка".

- Кинолента стала первой совместной работой актеров Тома Харди и Мэтта Диллона.

- Съемки фильма "Капоне" (также "Фонзо") проходили в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Афиша кино, Капоне, Крепость Хаджибей, Малышка с характером, Космическое приключение.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России устроили истерику из-за правды в украинском учебнике (видео)
02 Азербайджан занял несколько населенных пунктов в Карабахе и уничтожил ракетные комплексы Армении (карта, видео)
03 Бойцам тарелок не хватило? Сеть возмутило фото визита Зеленского и Ермака в зону ООС на Донбассе
04 Любовница Брэда Питта показала упругую грудь и свела с ума поклонников (фото)
05 Медики уже ползают, частные клиники забиты: волонтер поразила историей борьбы с коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский озвучил первый вопрос своего &quot;референдума&quot; 25 октября (видео)
Зеленский озвучил первый вопрос своего "референдума" 25 октября (видео)
Азербайджан занял несколько населенных пунктов в Карабахе и уничтожил ракетные комплексы Армении (карта, видео)
Азербайджан занял несколько населенных пунктов в Карабахе и уничтожил ракетные комплексы Армении (карта, видео)
«Вакцина» из чеснока не спасет от коронавируса: в сети разоблачили нелепый фейк
«Вакцина» из чеснока не спасет от коронавируса: в сети разоблачили нелепый фейк
Праздник 15 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 15 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь