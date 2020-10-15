Главные кинопремьеры этой недели: "Капоне", "Малышка с характером", "Крепость Хаджибей", "Космическое приключение"

Главные кинопремьеры этой недели в украинском прокате с 15 октября 2020 года:

"Малышка с характером"

Главная героиня - экс-солдат спецподразделения, работающая швейцаром в люксовом отеле, должна предотвратить дерзкое ограбление бесценных произведений искусства, спрятанных в стенах отеля.

"Крепость Хаджибей"

Козак Андрей должен передать важную информацию в Стамбул. Для этого ему надо освободить из темницы отца своей возлюбленной - турецкой красавицы Фатимы. Молодые люди решаются на рискованную операцию.

"Космическое приключение"

"Три маленьких героя. Тысячи коварных врагов. Одна большая победа"

Когда-то планета Кеплер была благоухающим цветущим садом, но с приходом землян знаменитый на всю галактику как источник супер-энергии лес Кар-Лало был уничтожен. Теперь планету ждет вымирание. Но Аксель, Джон и Гага решают возобновить жизнь на пустынной планете. Друзьям предстоит сражение со злыми землянами, огромными космическими кораблями и разрушительными работами.

"Капоне"

В центре сюжета оказывается когда-то самый влиятельный и опасный гангстер Америки 1920–1930-х годов - Аль Капоне. Отбыв 10 лет заключения и выйдя на свободу, он остается без своего могущества и близких людей. Страдая сифилисом и деменцией, Аль Капоне постепенно становится заложником своих воспоминаний.

Интересные факты о фильме "Капоне":

- Фильм основан на биографии одного из самых известных американских гангстеров - Аль Капоне - действовавшего в 1920-1930-е годы.

- Для актера Тома Харди эта вторая попытка сыграть известного гангстера Аль Капоне. Ранее Харди должен был сыграть Аль Капоне в фильме "Цицерон" режиссера Дэвида Йетса. Однако работа над фильмом так и не началась.

- Это третий полнометражный проект режиссера Джоша Транка после фильмов "Хроника" и "Фантастическая четверка".

- Кинолента стала первой совместной работой актеров Тома Харди и Мэтта Диллона.

- Съемки фильма "Капоне" (также "Фонзо") проходили в Новом Орлеане, штат Луизиана.