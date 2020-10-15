"Декстер" возвращается на экраны спустя 8 лет после закрытия: кто сыграет главную роль

Портал Deadline пишет, что канал Showtime заказал новый сезон сериала "Декстер", который будет состоять из десяти серий.
Сообщается, что актер Майкл С. Холл также вернется к исполнению роли Декстера. Шоураннером снова станет Клайд Филлипс.
Производство проекта запланировано на начало 2021 года, ориентировочная дата премьеры - осень 2021 года.
Surprise Motherfucker.
He’s back. #Dexter pic.twitter.com/EDXov06rot
— Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) October 14, 2020
Напомним, сериал рассказывает об эксперте-криминалисте Декстере Моргане, который убивает серийных убийц и маньяков.
"Декстер" выходил с 2006 по 2013 год. Концовка финального 8 сезона не удовлетворила зрителей и была признана одной из худших в истории.