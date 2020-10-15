"Декстер" возвращается на экраны спустя 8 лет после закрытия: кто сыграет главную роль

Выход нового сезона американского криминального сериала "Декстер" про маньяка-судмедэксперта запланирован на 2021 год.

Портал Deadline пишет, что канал Showtime заказал новый сезон сериала "Декстер", который будет состоять из десяти серий.

Сообщается, что актер Майкл С. Холл также вернется к исполнению роли Декстера. Шоураннером снова станет Клайд Филлипс.

Производство проекта запланировано на начало 2021 года, ориентировочная дата премьеры - осень 2021 года.

Напомним, сериал рассказывает об эксперте-криминалисте Декстере Моргане, который убивает серийных убийц и маньяков.

"Декстер" выходил с 2006 по 2013 год. Концовка финального 8 сезона не удовлетворила зрителей и была признана одной из худших в истории.