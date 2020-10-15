Узнал, что живет в видеоигре: когда и где смотреть фильм "Главный герой"

Фильм "Главный герой" (Free Guy) с Райяном Рейнольдсом в главной роли выйдет в прокат 9 декабря 2020. В Украине его покажут чуть позже.

Фильм "Главный герой" расскажет о судьбе неигрового персонажа Гая, который работает в крупном банке и живет по накатанному сценарию. Однажды он узнает, что находится внутри видеоигры с открытым миром, в которой игроки вольны делать все, что им вздумается.

После того, как мир стараниями игроков начинает катиться к неизбежному концу, Гай осознает, что лишь он один может спасти его от окончательного разрушения.

Первый трейлер:

Второй трейлер:

Работу над фильмом ведет Шон Леви, известный по работе над сериалом "Очень странные дела", а также по трилогии "Ночь в музее".

Помимо Рейнольдса в фильме играют Джоди Комер ("Убивая Еву"), Джо Кири ("Очень странные дела") и Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Реальные упыри").

Премьера фильма в Нидерландах и Франции состоится 9 декабря 2020 года. В Украине его покажут 11 декабря этого года.

Как сообщалось ранее, канал Showtime заказал новый сезон сериала "Декстер", который закрыли восемь лет назад.