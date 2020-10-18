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Назван самый популярный сериал по версии Netflix

Назван самый популярный сериал по версии Netflix
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ratched
Сериал американского производства "Сестра Рэтчед" стал самым популярным новым сериалом года на стриминговом сервисе Netflix.

За первые 28 дней сериал "Сестра Рэдчет" посмотрели 48 миллионов пользователей, сообщил Netflix на своей официальной странице в Твиттере.

Отметим, что премьера сериала состоялась 18 сентября 2020 года. Он является приквелом фильма Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки" по роману Кена Кизи. Проект был продлен на второй сезон, но дата пока неизвестна.

 
 
 
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Главную роль в сериале исполняет американская актриса Сара Полсон. Также в шоу задействованы актеры Финн Уиттрок, Синтия Никсон, Джон Джон Брионс, Чарли Карвер, Джуди Дэвис, Шэрон Стоун и другие.

 
 
 
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В центре сюжета девушка Рэдчет, история которой начнется в 1947 году и расскажет, почему из обычной медсестры она превратилась "в полноценного монстра".

 
 
 
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Смотрите трейлер сериала "Сестра Рэдчет":

На портале IMDb сериал имеет средний балл 7.4/10 от пользователей. Несмотря на высокие оценки критиков, обычные зрители не совсем в восторге от шоу.

Некоторые зрители охарактеризовали "Сестру Рэдчет" с "несодержательным стилем": "Я не совсем понимаю, что с этим делать. Стоимость производства высока, декорации и костюмы впечатляют, а актерская игра в основном хороша, хотя и с тенденцией к чрезмерному. История, однако, беспорядочная. Это излишне мелодраматично и в то же время неинтересно. Перемежающиеся сцены насилия имеют отчуждающий эффект и не вписываются в остальной сюжет. Саундтрек (очевидно, переработанная музыка из фильмов), который доминирует почти в каждой сцене, заглушает все это помпезной симфонией. Со своей стороны, меня совсем не интересуют дальнейшая судьба мисс Рэтчед".

"Любой, кто надеется на приквел к "Пролету над гнездом кукушки", будет разочарован этой версией АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИИ УЖАСОВ - вплоть до Финна Уайтрока и Сары Полсон. Начальные сцены должны были быть кровавой баней. Блестящие классические автомобили выглядят взятыми напрокат, безупречные комплекты слишком мечтательны и нереалистичны, - все это составляет еще одну потрясающую скуку".

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Трейлер, Netflix, Сара Полсон, Сестра Рэдчет.

Автор:

Телеграф
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