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Во время съемок "Не время умирать" набережную помыли "Кока-колой" (Фото)

Во время съемок "Не время умирать" набережную помыли "Кока-колой" (Фото)
Обновлено 01:28 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер - Showtime Updates
Стоимость затраченной колы составляет около 60 тысяч долларов.

Постановщик трюков Ли Моррисон рассказал, что во время съемок одной из сцен "Не время умирать" пришлось израсходовать более 31 тысячи литров "Кока-колы". 

В сцене Джеймс Бонд взлетает по семиметровому трамплину и перепрыгивает через стену на мотоцикле на скорости более 95 километров в час. 

Напиток разлили по мостовой, куда приземлился дублер Дэниела Крейга, сыгравшего в этом фильме главную роль. 

Моррисон рассказал, что из-за своеобразного покрытия, поверхность становится липкой, вследствие чего значительно улучшается сцепление, что позволяет избежать сильных заносов и потенциальных травм.  

По словам постановщика, он не впервой использует колу подобным образом, так как засохшая жидкость на темных поверхностях практически незаметна. 

"На то, чтобы разлить по Матере "Кока-колу", я потратил почти 60 тысяч евро. Я заливаю колой самые разные скользкие поверхности уже много лет… Когда всё отмывается, то смотрится очень чисто!" - рассказал Моррисон.

Бюджет 25-го фильма "бондианы" составляет около 250 миллионов, так что затраты на напиток не кажутся настолько впечатляющими. 

"Не время умирать" должен был уйти в прокат еще весной 2020 года, однако из-за пандемии фильм откладывали сначала на ноябрь, а затем и вовсе на апрель 2021 года

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Фильмы, Не время умирать.

Автор:

Телеграф
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