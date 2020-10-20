Во время съемок "Не время умирать" набережную помыли "Кока-колой" (Фото)

Стоимость затраченной колы составляет около 60 тысяч долларов.

Постановщик трюков Ли Моррисон рассказал, что во время съемок одной из сцен "Не время умирать" пришлось израсходовать более 31 тысячи литров "Кока-колы".

В сцене Джеймс Бонд взлетает по семиметровому трамплину и перепрыгивает через стену на мотоцикле на скорости более 95 километров в час.

Напиток разлили по мостовой, куда приземлился дублер Дэниела Крейга, сыгравшего в этом фильме главную роль.

Моррисон рассказал, что из-за своеобразного покрытия, поверхность становится липкой, вследствие чего значительно улучшается сцепление, что позволяет избежать сильных заносов и потенциальных травм.

По словам постановщика, он не впервой использует колу подобным образом, так как засохшая жидкость на темных поверхностях практически незаметна.

"На то, чтобы разлить по Матере "Кока-колу", я потратил почти 60 тысяч евро. Я заливаю колой самые разные скользкие поверхности уже много лет… Когда всё отмывается, то смотрится очень чисто!" - рассказал Моррисон.

Бюджет 25-го фильма "бондианы" составляет около 250 миллионов, так что затраты на напиток не кажутся настолько впечатляющими.

"Не время умирать" должен был уйти в прокат еще весной 2020 года, однако из-за пандемии фильм откладывали сначала на ноябрь, а затем и вовсе на апрель 2021 года.