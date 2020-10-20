Если вы ищете, что посмотреть: список самых страшных хоррор-фильмов

Британская компания broadbandchoices провела исследование в попытках определить самый страшный фильм ужасов.
С этой целью сотрудники компании создали выборку из пятидесяти фильмов, основываясь на отзывах кинокритиков и пользователей Reddit. Затем каждый из фильмов показали аудитории из 50 человек.
С помощью датчиков сердцебиения исследователи измерили как сильно ускоряется пульс во время просмотра, а затем, основываясь на полученных данных. составили собственный топ самых страшных фильмов.
Первое место занял "Синистер" Скотта Дерриксона. Во время просмотра, пульс зрителей ускорился в среднем на 32% и составил 86 ударов в минуту.
А вот самый резкий скачок сердцебиения был зафиксирован во время просмотра "Астрала" Джеймса Вана. Тогда показатели подскочили до 133 ударов в минуту.
Весь Топ-10 выглядит следующим образом:
Примечательно, что "Изгоняющий дьявола" 1973 года, который много лет занимал первые места в списках самых страшных фильмов в истории, оказался лишь на 17 месте — средняя частота пульса зрителей составила 77 ударов в минуту.
Следующая десятка выглядит следующим образом:
Как сообщалось ранее сериал американского производства "Сестра Рэтчед" стал самым популярным новым сериалом года на стриминговом сервисе Netflix.