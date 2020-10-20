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Если вы ищете, что посмотреть: список самых страшных хоррор-фильмов

Если вы ищете, что посмотреть: список самых страшных хоррор-фильмов
Обновлено 02:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
"Синистер" назвали самым страшным фильмом ужасов.

Британская компания broadbandchoices провела исследование в попытках определить самый страшный фильм ужасов. 

С этой целью сотрудники компании создали выборку из пятидесяти фильмов, основываясь на отзывах кинокритиков и пользователей Reddit. Затем каждый из фильмов показали аудитории из 50 человек. 

С помощью датчиков сердцебиения исследователи измерили как сильно ускоряется пульс во время просмотра, а затем, основываясь на полученных данных. составили собственный топ самых страшных фильмов. 

 Первое место занял "Синистер" Скотта Дерриксона. Во время просмотра, пульс зрителей ускорился в среднем на 32% и составил 86 ударов в минуту. 

А вот самый резкий скачок сердцебиения был зафиксирован во время просмотра "Астрала" Джеймса Вана. Тогда показатели подскочили до 133 ударов в минуту. 

Весь Топ-10 выглядит следующим образом:

  • "Синистер" (2012) — 86 уд./мин
  • "Астрал" (2010) — 86 уд./мин
  • "Заклятие" (2013) — 85 уд./мин
  • "Реинкарнация" (2018) — 83 уд./мин
  • "Паранормальное явление" (2007) — 82 уд./мин
  • "Оно" ("It Follows", 2014) — 81 уд./мин
  • "Заклятие 2" (2016) — 80 уд./мин
  • "Бабадук" (2014) — 80 уд./мин
  • "Спуск" (2005) — 79 уд./мин
  • "Визит" (2015) — 79 уд./мин

Примечательно, что "Изгоняющий дьявола" 1973 года, который много лет занимал первые места в списках самых страшных фильмов в истории, оказался лишь на 17 месте — средняя частота пульса зрителей составила 77 ударов в минуту.

Следующая десятка выглядит следующим образом: 

  • "Звонок" (2002) - 79 уд./мин
  • "Тихое место" (2018) - 78 уд./мин
  • "Кошмар на улице Вязов" (1984) - 78 уд./мин
  • "Хэллоуин" (1978) -  77 уд./мин
  • "Техасская резня бензопилой" (1974) - 77 уд./мин
  • "28 дней спустя" (2002) - 77 уд./мин
  • "Изгоняющий дьявола" (1973) - 77 уд./мин
  • "Тишина" (2016) - 76 уд./мин
  • "Оно" ("It", 2017) - 75 уд./мин
  • "Крик" (1996) - 73 уд./мин

Как сообщалось ранее сериал американского производства "Сестра Рэтчед" стал самым популярным новым сериалом года на стриминговом сервисе Netflix.

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Фильмы, Синистер, Астрал.

Автор:

Телеграф
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