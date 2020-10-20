Хэллоуин близится: взгляните на "первый в мире фильм ужасов для кошек" (Видео)

Ваш кот будет в ужасе. Наверное.

Бренд Temptations, выпускающий лакомства для кошек, запустил на YouTube рекламный ролик "Scaredy Cat" ("Напуганный кот"). Видео, которое длится чуть более четырех минут, охарактеризовано как "первый в мире фильм ужасов для кошек".

В забавном видео показано, как созданный с помощью компьютерной графики котик темной дождливой ночью сталкивается с различными ужасами в мрачном доме.

Нынешний ролик сразу же стал популярным в социальных сетях. В конце концов, что есть в Facebook и Twitter, кроме забавных видеороликов о кошках?

Рекламная кампания, посвященная Хэллоуину, проводится во времена, когда количество телезрителей сильно сократилось, а на смену ТВ постепенно приходят стриминговые сервисы. Поэтому для брендов как никогда важно произвести фурор, особенно с помощью виртуальной рекламы, нацеленной на большее количество людей.

Конечно, фанаты хорроров жаждут любого контента, который они могут получить в год, когда кинотеатры в основном закрыты, а проведение традиционных Хэллоуинских мероприятий находится под большим вопросом.

Не то чтобы Scaredy Cat можно было назвать "настоящим" хоррором, но это забавное видео, играющее с каноничными жанровыми приемами. А вот если вы ищете чего-то действительно страшного, то компания broadbandchoices как раз составила список 20 самых страшных фильмов, специально для ценителей жанра.