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Хэллоуин близится: взгляните на "первый в мире фильм ужасов для кошек" (Видео)

Хэллоуин близится: взгляните на "первый в мире фильм ужасов для кошек" (Видео)
Обновлено 06:29 Сегодня Телеграф Comicbook Фото: Скриншот
Ваш кот будет в ужасе. Наверное.

Бренд Temptations, выпускающий лакомства для кошек, запустил на YouTube рекламный ролик "Scaredy Cat" ("Напуганный кот"). Видео, которое длится чуть более четырех минут, охарактеризовано как "первый в мире фильм ужасов для кошек". 

В забавном видео показано, как созданный с помощью компьютерной графики котик темной дождливой ночью сталкивается с различными ужасами в мрачном доме. 

Нынешний ролик сразу же стал популярным в социальных сетях. В конце концов, что есть в Facebook и Twitter, кроме забавных видеороликов о кошках?

Рекламная кампания, посвященная Хэллоуину, проводится во времена, когда количество телезрителей сильно сократилось, а на смену ТВ постепенно приходят стриминговые сервисы. Поэтому для брендов как никогда важно произвести фурор, особенно с помощью виртуальной рекламы, нацеленной на большее количество людей.

Конечно, фанаты хорроров жаждут любого контента, который они могут получить в год, когда кинотеатры в основном закрыты, а проведение традиционных Хэллоуинских мероприятий находится под большим вопросом. 

Не то чтобы Scaredy Cat можно было назвать "настоящим" хоррором, но это забавное видео, играющее с каноничными жанровыми приемами. А вот если вы ищете чего-то действительно страшного, то компания broadbandchoices как раз составила список 20 самых страшных фильмов, специально для ценителей жанра.

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Фильмы, Коты, Хэллоуин.

Автор:

Телеграф
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