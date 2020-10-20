У звезды фильма «Большой Лебовски» диагностировали рак

Звезда культового фильма братьев Коэн "Большой Лебовски" сообщил о том, что заболел онкологией. Актер заверил фанатов, что настроен на выздоровление.

Во вторник, 20 октября, американский актер Джефф Бриджес, сыгравший главную роль в фильме "Большой Лебовски" огорчил плохой новость об обнаружении у него лимфомы - заболевания, которое поражает лимфатическую систему и клетки - части иммунной системы.

- Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и прогноз хороший, - написал в своем Twitter актер. - Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего выздоровления.

70-летний актер и продюссер Джефф Бриджес неоднократно номинировался на "Оскар", а получил заветную статуэтку за роль Бэда Блейка, известного в прошлом исполнителя кантри, в фильме "Сумасшедшее сердце", за вклад в развитие американского кинематографа удостоен звезды на Аллее Славы в Голливуде. Одной из знаковых его киноработ считает криминальная комедия братьев Коэн "Большой Лебовски", в которой Бриджес роль исполнил двойника миллионера.

Не только американские, но и украинские знаменитости делают борьбу с онкологией достоянием общественности, стараясь тем самым поддерживать обычных сограждан. Так, в Украине о своем пути преодоления коварного заболевания рассказали журналисты Алла Мазур, Янина Соколовская, певица Мика Ньютон, политик Юрий Луценко и другие.