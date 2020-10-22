Пинки и Брейн вновь попытаются захватить мир: трейлер перезапуска "Озорных анимашек" (Видео)

Мультсериал "Озорные анимашки" ("Animaniacs") возвращается на экраны спустя 22 года после закрытия.
Все актеры, исполнившие главные роли в оригинальном шоу, вернутся на свои места и в перезапуске. Роб Полсен, Джесс Харнелл и Тресс Макнилли озвучили братьев Якко и Вакко Уорнеров и их сестру Дот — бывших звёзд мультфильмов 30-х.
Лабораторных мышей Пинки и Брейна, ежедневно пытающихся захватить мир, вновь озвучат Полсен и Морис Ламарш.
Исходя из трейлера, в шоу продолжат высмеивать современную поп-культуру.
"Озорные анимашки" выходили на ТВ с 1993 по 1998 год. Warner Bros. закрыла мультсериал после 99 эпизода.
Как сообщалось ранее, канал Showtime планирует "вернуть из мертвых" сериал "Декстер", заказав новый сезон.