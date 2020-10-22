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Пинки и Брейн вновь попытаются захватить мир: трейлер перезапуска "Озорных анимашек" (Видео)

Пинки и Брейн вновь попытаются захватить мир: трейлер перезапуска "Озорных анимашек" (Видео)
Обновлено 06:52 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер - IGN
Перезапуск "Озорных анимашек" стартует на Hulu 20 ноября.

Мультсериал "Озорные анимашки" ("Animaniacs") возвращается на экраны спустя 22 года после закрытия. 

Все актеры, исполнившие главные роли в оригинальном шоу, вернутся на свои места и в перезапуске. Роб Полсен, Джесс Харнелл и Тресс Макнилли озвучили братьев Якко и Вакко Уорнеров и их сестру Дот — бывших звёзд мультфильмов 30-х. 

Лабораторных мышей Пинки и Брейна, ежедневно пытающихся захватить мир, вновь озвучат Полсен и Морис Ламарш.

Исходя из трейлера, в шоу продолжат высмеивать современную поп-культуру. 

"Озорные анимашки" выходили на ТВ с 1993 по 1998 год. Warner Bros. закрыла мультсериал после 99 эпизода.

Как сообщалось ранее, канал Showtime планирует "вернуть из мертвых" сериал "Декстер", заказав новый сезон. 

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Сериалы, Hulu, Озорные анимашки.

Автор:

Телеграф
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