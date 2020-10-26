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Отзывы про фильм "Авантюра", смотреть его онлайн

Отзывы про фильм "Авантюра", смотреть его онлайн
Обновлено 12:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram

25 октября на телеканале «Украина» состоялась премьера 4-серийной мелодрамы «Авантюра».

Роли в сериале сыграли Елена Дудина, Иван Оганесян, Екатерина Тышкевич, Владислав Мамчур, Роман Дебрин, Анна Сердюк, Артём Позняк, Юлия Гершаник, Валерия Фокина, Сергей Дзялик, Даниил Мирешкин.

Сюжет сериала рассказывает о жизни главной героини Леры, которая воспитывает сына-студента в одиночку. Всю свою жизнь она работает ради его счастья.

Кажется, что она уже и забыла, что такое женское счастье. Но вдруг в ее жизни появляется яркий и харизматичный Илья Быстров, который начинает за ней ухаживать. Лера погружается в их бурный роман с головой, даже не подозревая, что чувства Ильи это фальшивка. Мужчина хочет втянуть девушку в многомиллионную авантюру...

Сможет ли Лера понять, что рядом с ней не тот человек, смотрите в сериале:

1 серия

 

2 серия

 

3 серия

 

4 серия

 

Первые отзывы о сериале положительные – «Очень интересный фильм!!!», «Фильм , очень понравился !», «Тышкевич как всегда играет круто!», «Спасибо, очень понравился».

Ранее, «Телеграф» писал стоит ли смотреть новый сериал с Гариком Харламовым - "Зона комфорта".

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Кино, Фильм, Авантюра.

Автор:

Телеграф
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