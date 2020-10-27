Чтобы вечер был более жутким: идеальный фильм для Хэллоуина по версии Квентина Тарантино

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечается один из самых мистических праздников – Хэллоуин. Квентин Тарантино не обошел вниманием этот праздник и дал несколько советов, как его провести. А точнее, с каким фильмом.

В комментарии для Entertainment Weekly режиссер назвал лучший фильм ужасов, который идеально подойдет для того, чтобы вечер Хэллоуина был более жутким.

Одним из самых любимых хорроров Тарантино является фильм 1974 года "Дьявол отсчитал пять". Картина рассказывает жуткую историю о детях-убийцах, сбежавших из психиатрической клиники, одну из главных ролей в которой сыграл Лейф Гаррет.

«Наконец я посмотрел фильм и подумал: "Вау, это круто"... Фильм потрясающий и достаточно сумасшедший, но это и делает его отличным» - поделился Квентин Тарантино.

Трейлер к фильму "Дьявол отсчитал пять":

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