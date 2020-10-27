Отзывы про исторический сериал "Тобол" и где смотреть его онлайн

21 февраля 2019 года на экраны вышла историческая драма «Тобол», снятая по мотивам одноименного романа Алексея Иванова, а 26 октября 2020 года у зрителей появилась возможность посмотреть расширенную версию фильма в виде 8-серийной телеверсии. Транслировать телевизионную версию исторической эпопеи будет Первый канал.

«Тобол» - киноэпопея, которая поведает об освоении Сибири в эпоху правления Петра I, которого исполнил заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. Фильм основан на реальных исторических событиях начала XVIII века.

Фильм расскажет историю молодого офицера Ивана Демарина, которыйпо поручению царя отправился в сибирскую столицу – Тобольск. Там он встречает свою любовь – Машу Ремезову, дочь известного летописца и картографа Сибири Семена Ремезова. Иван и Мария отправляются в экспедицию полковника Бухгольца, чтобы найти золото Яркенда, которое необходимо Петру I для войны со шведами и турками. Крепость, в которой останавливаются герои перезимовать, осаждают воинствующие джунгары. И прийти на помощь совершенно некому.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Первый Канал (@1tv) 26 Окт 2020 в 12:38 PDT

Роли в фильме исполнили: Дмитрий Назаров, Евгений Дятлов, Александр Лазарев, Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце, Камиль Ларин, Илья Маланин, Ян Гэ и многие другие.

Мнения зрителей о сериале разделились. Одни считают, что фильм интересный и удачный, другие же считают, что сценаристы не учли многие моменты, чтобы зритель перенесся в ту эпоху – слишком осовременили времена, которые показаны в сериале.

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