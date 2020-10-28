Скачать
Среда, 28.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Манипуляция". Шмыгаль оправдался за деньги для онкобольных в Украине
"Манипуляция". Шмыгаль оправдался за деньги для онкобольных в Украине
Обстрелы Барды и Степанакерта: Азербайджан и Армения обменялись обвинениями (фото, видео)
Обстрелы Барды и Степанакерта: Азербайджан и Армения обменялись обвинениями (фото, видео)
Режим ЧС в Украине продлили до конца года
Режим ЧС в Украине продлили до конца года
Ференцварош - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Ференцварош - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть 3 серию исторического фильма "Тобол"

Где смотреть 3 серию исторического фильма "Тобол"
Обновлено 19:24 Сегодня Телеграф

На российском телевидении продолжает выходить нашумевший исторический сериал "Тобол", рассказывающий про освоение Сибири при правлении Петра I.

В среду, 28 октября, премьера третьего эпизода фильма, сообщает "Телеграф".

Напомним, что "Тобол" рассказывает про юношу-офицера, которого по приказу отправляют в Тобольск, где он встречает свою любовь. Позже они вместе совершают экспедицию для поиска золота и останавливаются перезимовать в осажденной крепости.

Смотрите: Отзывы, описание и 1 серия "Тобол"

Фильм основан на реальных событиях 18-го века и снят по мотивам книги, одноименного романа Алексея Иванова.

2 серия "Тобол" вышла 27 октября, и ее уже можно посмотреть онлайн на сайте Первого канала.

3 эпизод выйдет 28 октября в 20:30 по киевскому времени, после чего тоже будет доступен к просмотру в сети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, стоит ли смотреть новый сериал "Зона комфорта" с Гариком Харламовым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Сериалы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итальянец убил свою жену украинку молотком, пока она спала: подробности трагедии
02 Ученые завершили крупнейшее исследование антител к коронавирусу и у них плохие новости
03 На Филиппинах петух убил полицейского
04 Блогер записал видео об опасности коронавируса за шесть часов до смерти: что он сказал
05 Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно о судьбе политтехнолога Шклярова после отъезда из Беларуси
Стало известно о судьбе политтехнолога Шклярова после отъезда из Беларуси
&quot;На ровном месте&quot;: сеть насмешило видео момента ДТП под Киевом
"На ровном месте": сеть насмешило видео момента ДТП под Киевом
Стало известно, почему поезд сошел с рельс в Кривом Роге (фото)
Стало известно, почему поезд сошел с рельс в Кривом Роге (фото)
Украинцев и граждан еще двух стран не будут пускать в Беларусь: Лукашенко видит в них угрозу
Украинцев и граждан еще двух стран не будут пускать в Беларусь: Лукашенко видит в них угрозу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь