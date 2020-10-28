Где смотреть 3 серию исторического фильма "Тобол"

На российском телевидении продолжает выходить нашумевший исторический сериал "Тобол", рассказывающий про освоение Сибири при правлении Петра I.

В среду, 28 октября, премьера третьего эпизода фильма, сообщает "Телеграф".

Напомним, что "Тобол" рассказывает про юношу-офицера, которого по приказу отправляют в Тобольск, где он встречает свою любовь. Позже они вместе совершают экспедицию для поиска золота и останавливаются перезимовать в осажденной крепости.

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Фильм основан на реальных событиях 18-го века и снят по мотивам книги, одноименного романа Алексея Иванова.

2 серия "Тобол" вышла 27 октября, и ее уже можно посмотреть онлайн на сайте Первого канала.

3 эпизод выйдет 28 октября в 20:30 по киевскому времени, после чего тоже будет доступен к просмотру в сети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, стоит ли смотреть новый сериал "Зона комфорта" с Гариком Харламовым.