За дело берется Netflix: Assassin`s Creed получит сериал

Netflix заключил соглашение с Ubisoft о совместном производстве сериала по мотивам серии игр "Assassin`s Creed".

Об этом компания сообщила в Твиттере.

"На протяжении более чем 10 лет миллионы поклонников по всему миру помогали превратить бренд Assassin`s Creed в культовую франшизу. Мы очень рады сотрудничать с Netflix, и с нетерпением ожидаем создания новой главы в истории Вселенной Assassin`s Creed", - говорится в заявлении главы Ubisoft Film & Television Джейсона Альтмана.

"Мы рады сотрудничать с Ubisoft и воплотить на экранах богатое, многослойное повествование, за которое так любят Assassin`s Creed", - в свою очередь прокомментировал Питер Фридлендер, вице-президент департамента оригинальных многосерийных проектов Netflix.

Исполнительными продюсерами назначены Джейсон Альтман и Даниэль Крейник. Сроки работ пока не уточняются.

Как известно, франшизу уже пытались экранизировать. В 2016 году вышел фильм "Кредо убийцы", который впрочем особой популярности не снискал. При затраченных на производство 125 миллионов долларов, фильму удалось собрать в прокате лишь 240 миллионов.