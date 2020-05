Фанаты недовольны геймлеем Assassin’s Creed Valhalla: ответ Ubisoft

В рамках Inside Xbox компания Ubisoft показала геймплейный трейлер Assassin’s Creed Valhalla, который вызывал шквал критики со стороны игроков. Креативный директор игры Ашраф Измаил решил ответить геймерам и успокоить аудиторию.

В "Твиттере" Измаил написал, что понимает разочарование фанатов, которые ожидали увидеть полноценный геймплей "Вальгаллы". Все же Ubisoft уже распланировала рекламную кампанию, в рамках которой игрокам дадут детальнее взглянуть на геймплей, и расскажут больше об Assassin’s Creed Valhalla.

"Вы обоснованно ожидали увидеть больше сегодня. Впереди у нас длинная маркетинговая кампания, вы увидите углубленный игровой процесс и получите гораздо больше информации об игре. Спасибо за вашу вовлеченность! Будьте терпеливы и вежливы. Оно того стоит", - написал креативный директор Ашраф Измаил.

Hello all

You rightfully expected to see more today. We have a long marketing campaign ahead of us, you will see in-depth gameplay and get a lot more info about the game.

Thank you for your excitement and passion! Be patient with us and be kind. It will be worth it!

— Ashraf Ismail (@AshrafAIsmail) May 7, 2020