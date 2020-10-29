Главные кинопремьеры этой недели: "Ведьмы", "Остров кошмаров", "Колдовство: Наследие", "Притворись моим женихом"

К Хэллоуину кинопрокатчики всегда приберегают сразу несколько триллеров и хорроров. Главные кинопремьеры этой недели в украинском прокате с 29 октября 2020 года:

Колдовство: Наследие

Продолжение культового хита от Blumhouse на больших экранах! Четверо молодых девушек получают мощные колдовские силы и создают клан ведьм. Однако они даже не подозревают, какую силу скрывает этот дар. На героинь нового поколения ждут сверхъестественные испытания, к которым они не были готовы...

Интересные факты о фильме "Колдовство: Наследие":

- Фильм будет не римейком, а сиквелом, действие которого происходит через 20 лет после оригинала.

- Дэвид Духовны появляется в этом фильме вместе с Гидеоном Адлоном. Он снялся в фильме "Блудливая Калифорния" с матерью Гидеона, Памелой Адлон.

- Эндрю Флеминг не вернется в качестве режиссера.

Остров кошмаров

Одним утром семейная пара на отдыхе просыпается с похмелья. Они не могут вспомнить события, произошедшие прошлой ночью. Но просматривая снятое с вечера видео, они узнают, что были вовлечены в проведение загадочного ритуала, в конце которого было совершено убийство...

Притворись моим женихом

Главная героиня - красивая и успешная телепродюсер, обещает приехать на свадьбу сестры вместе со своим женихом, но предательство любимого рушит все ее планы и надежды. В стрессовом состоянии девушка попадает в ДТП. Виновником аварии оказывается харизматичный водитель, который толкает ее на небольшую авантюру с неожиданными последствиями…

Ведьмы

В центре истории - мальчик и его мудрая бабушка, ведающая практически все о ведьмах и передающая нужнейшие знания внуку. Впрочем, эти знания не особо помогают: мальчишке все равно предстоит столкнуться с Величайшей Ведьмой Всех Времен.

Интересные факты о фильме "Ведьмы":

- Второе сотрудничество между Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи, первым фильмом был "Дьявол носит Prada" (2006).

- Фильм выйдет в прокат через 30 лет после предыдущей адаптации романа Роальда Даля, в котором Анжелика Хьюстон сыграла главную роль. И Хьюстон, и Хэтэуэй являются лауреатами премии Оскар за лучшую женскую роль второго плана. По совпадению у них также одинаковые инициалы.

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