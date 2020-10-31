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Не только Джеймс Бонд: лучшие роли Шона Коннери

Не только Джеймс Бонд: лучшие роли Шона Коннери
Обновлено 19:27 Сегодня Телеграф

Актер Шон Коннери за свою длинную карьеру, начавшуюся в далеком 1954 году с эпизодической роли в короткометражке "Саймон",  отметился участием в почти сотне фильмов и сериалов.

Мировую известность актеру принесла роль Джеймса Бонда в фильме "Доктор Ноу" 1962 года. 

Коннери еще неоднократно будет возвращаться к роли британского шпиона в фильмах "Из России с любовью", "Голдфингер", "Шаровая молния", "Живёшь только дважды", "Бриллианты навсегда" и "Никогда не говори "никогда". Актер считается лучшим исполнителем роли Бонда в истории, о чем свидетельствуют многочисленные фанатские опросы. 

Однако Коннери запомнился не только ролью агента 007, но и многими другими. 

В 1969 году он предстал в роли норвежского полярника в фильме Красная палатка о спасении итальянских аэронавтов в Арктике. 

В 1974 году он сыграл полковника Арбэтнота в экранизации романа Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе". 

За роль маршала Уильям Т. О’Нил в фантастическом фильме "Чужбина" (1983) он удостоился премии "Сатурн", как лучший актер. 

За роль Уильяма Баскервильского в фильме "Имя розы", Коннери получил премию BAFTA.

 

Свой единственный "Оскар" Коннери получил за роль второго плана в фильме "Неприкасаемые" 1987 года.

Среди других примечательных фильмов традиционно выделяют "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Охота за "Красным Октябрём", "Горец 2: Оживление", "Робин Гуд: Принц воров", "Скала", "Найти Форрестера". 

Последней лентой Коннери стала "Лига выдающихся джентльменов" (2003). 

Как Шон Коннери менялся с годами

В 2006 году актер заявил об уходе из индустрии. 

Как сообщалось ранее, 31 октября стало известно о смерти актера. Шон Коннери умер во сне в возрасте 90 лет. 

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Фильмы, Шон Коннери.

Автор:

Телеграф
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