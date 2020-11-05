Главные кинопремьеры этой недели: "Сборщик долгов", "Атлантида", "Друзья на свою голову", "Ночной патруль"

В прокат выходит украинский претендент на "Оскар 2021". Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича получил множество наград как на украинских, так и на международных фестивалях. Бесспорно, это главная премьера недели.

Атлантида

Фильм является попыткой проанализировать возможность выживания человека на территории, полностью разрушенной войной. На фоне уничтоженной экономики, инфраструктуры, необратимой экологической катастрофы. Имея под ногами заминированную пустыню, в которую превратилась некогда процветающая земля, герой упорно ищет причины, чтобы здесь остаться. Самым сложным испытанием для него становится принятие своей травмированной личности, которая претерпела существенные изменения во время военных действий.

Друзья на свою голову

Фрэнсис и Карин, Марк и Леа - две пары старых друзей, чьи отношения не раз проверялись временем и непростыми обстоятельствами. Несмотря на разницу в характерах, они прекрасно ладят друг с другом, видя в непохожести источник для захватывающих бесед. Но когда Леа, самая скромная из компании девушка, заявляет о выпуске своей книги, отношения между парами подвергаются новому испытанию.

Ночной патруль

Вирджиния, Эрик и Аристид - полицейские. Все трое стараются сохранить свою личную и эмоциональную жизнь, имея дело с ежедневными случаями насилия. Однажды ночью им поручено необычное задание: отвезти мигранта в аэропорт. По дороге туда Вирджиния узнает, что этот человек будет приговорен к смертной казни, если депортируют в свою страну. Столкнувшись с невыносимой дилеммой, она начинает сомневаться в их миссии. У полицейских есть всего одна ночь, чтобы решить судьбу человека.

Упс! Приключения продолжаются...

Молодой нестриан Финни и его лучшая подруга Лия случайно упали из ковчега и были выброшены в море. Проплыв некоторое время на плоту, вскоре их разделяет шторм. Пока Финни находит под водой целую колонию таких же нестрианцев как и он, Лия оказывается на прекрасном острове. Если бы только вновь обретенная земля НЕ тряслась так регулярно и с вершины ее горы не выходил дым?

Сборщик долгов

Сборщик долгов, который работает на местного преступника, обнаруживает, что безопасность его семьи находится под угрозой, когда соперник его босса появляется в Лос-Анджелесе и препятствует бизнесу.

Интересные факты о фильме "Сборщик долгов":

- Вторая совместная работа Шайа ЛаБафа и Дэвида Эйра после "Ярость" (2014).