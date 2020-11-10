Теперь их станет трое: Netflix презентовал трейлер второй части романтической комедии "На месте принцессы" (Видео)

19 ноября на сервисе Netflix выйдет продолжение рождественской романтической комедии 2018 года – «На месте принцессы 2». Стримминговый сервис презентовал трейлер второй части.

В новой части фильма исполнительница главной роли Ванесса Хадженс перевоплотится не в двух героинь, как в первой части, а троих. В американке Стейси и герцогине Маргарет присоединится кузина Фиона, которая хочет сорвать коронацию сестры и не дать Маргарет взойти на трон.

За сутки с публикации трейлера, его посмотрели более 600 тысяч человек, что свидетельствует о вероятном успехе фильма.

Также, известно, что Netflix не планирует останавливаться на 2 частях. В 2021 году сервис планирует представить третью часть.

"На месте принцессы 2": смотрите трейлер к фильму

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Netflix остановил съемки сериала Ведьмак из-за заболевания коронавирусом членов съемочной группы.