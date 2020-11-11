Режиссер «Атлантиды» отказался от ордена, которым его наградил Зеленский

Украинский режиссер и продюсер Валентин Васянович решил не отказаться от ордена "За заслуги" 3-й степени, которым его наградил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом режиссер сообщил LB.ua.

"Я не могу принять государственную награду, которой меня отметили по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства" - заявил режиссер.

Создатель "Атлантиды" сказал, что не может принимать награду от власти, которая одной рукой награждает "за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство ", а другой - открывает уголовные производства и занимается преследованием.

А эти "дела" в основном касаются тех продакшнов, которые представляли Украину на международной арене.

Валентин Васянович - кинорежиссер, автор фильмов "Атлантида", "Уровень черного" и документального "Сумерки".

Отметим, что указ "О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства" был издан 9 ноября. Помимо Васяновича, орден 3-тей степени получили актер Евгений Паперный и дирижер Владимир Шейко.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что 5 ноября фильм "Атлантида" вышел в прокат.