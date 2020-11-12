Кейт Уинслет превзошла Тома Круза: актриса дольше продержалась под водой

Звезда «Титаника» голливудская актриса Кейт Уинслет поделилась новым достижением – она превзошла Тома Круза.

Специально для съемок в сиквеле «Аватара», действия которого будут происходить в подводном мире, Кейт брала уроки фридайвинга. На протяжении нескольких недель актриса училась, как правильно задерживать дыхание под водой.

Так, как Кейт Уинслет получила роль нового персонажа — на’ви по имени Рональ, чей народ часто опускается на дно океана, такие навыки ей просто необходимы.

Во время съемок одной из сцен, Уинслет задержала дыхание под водой аж на 7 минут и 14 секунд. Об этом актриса рассказала в интервью для The Holliwood Reporter.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Avatar (@avatar) 26 Окт 2020 в 9:54 PDT

Рассказывая это, Кейт и не задумывалась, что ее достижение станет общеизвестным, да еще и рекордным. Оказалось, что актриса побила рекорд звезды боевиков Тома Круза – на съемках картины "Миссия невыполнима 5" он задержал дыхание на 6 минут.

Отметим, что Кейт «училась» дышать под водой 3-недели. Сколько времени Том Круз посвятил «учебе» - неизвестно, но чтобы выполнить трюк он работал с профессиональными дайверами и даже военными.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что релиз "Аватар 2" перенесен на целый год - новая дата выхода запланирована на 16 декабря 2022 года.