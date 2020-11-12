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Режиссер отказалась от звания, которое присвоил ей Зеленский: указ о награждении исчез с сайта президента

Режиссер отказалась от звания, которое присвоил ей Зеленский: указ о награждении исчез с сайта президента
12:07 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Автор фильма "Земля голубая, будто апельсин" Ирина Цилык вошла в список "заслуженных деятелей искусства Украины", которых отметил Владимир Зеленский. Однако Ирина решила отказаться от награды.

О своем решении режиссер написала на своей странице в Фейсбук.

Оказывается, девушка и не знала, что ее имя подали на рассмотрение. А когда Ирина узнала об этом, то приняла решение не получать награду.

«Было бы неуместно иметь такое звание. Во-первых, я только начинаю свой путь в кинорежиссуре. Кроме того, считаю неуместным принимать с легкой душой такую награду во времена неуверенности, когда многих моих коллег из киносообщества было обиженно несправедливыми действиями нынешней власти» - написала Цилык.

Отметим, что режиссер «Атлантиды» Валентин Васянович также отказался получать награду «За заслуги» 3-й степени по причине начала уголовных производств против его коллег.

Что интересно, после отказов от наград, с сайта президента исчез указ № 491/2020 О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства».

А вот новость, о том, что Владимир Зеленский подписал этот указ – осталась.

Да и если посмотреть нумерацию указов, то не сложно заметить, что между документом №490 и №492 чего-то да не хватает.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что на премьеру фильма "Атлантида" на Донбассе пришло всего три человека.

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Все по теме:

Кино, Режиссер, Награда, Ирина Цилык.

Автор:

Телеграф
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