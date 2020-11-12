Главные кинопремьеры 12 ноября: "Химеры", "Первая ведьма", "Еще по одной", "Академия монстров"

Несмотря на то, что в Украине введен карантин выходного дня, а кинотеатры работать не будут, значит все премьеры переносятся на будние вечера. Какие фильмы выходят 12 ноября - смотрите на сайте "Телеграф".

Первая ведьма

В маленьком забытом Богом городке одной ночью время повернулось вспять, пробудив первородное зло. Парочка Бен и Мэлори, которые любят подглядывать за соседями, замечают, что тех будто подменили. И во всем городе творится что-то странное. Молодым людям придется бросить вызов колдовским чарам, чтобы не допустить в мир древние полчища.

Ещё по одной

В центре сюжета - четыре закадычных друга, которые работают учителями. Они решают провести один эксперимент, который заключается в поддержании определенного уровня алкогольного опьянения в течение всего дня. По их мнению, так человек может более продуктивно работать и выполнять все свои повседневные дела. Героям удается ежедневно поддерживать уровень алкоголя 0,5%, что сначала действительно впечатляет результатом. Но со временем ситуация выходит из-под контроля.

Интересные факты о фильме "Ещё по одной":

- картина отобрана для участия в Каннском кинофестивале (отмененном из-за пандемии);

- фильм вошел в шорт-лист претендентов на "Оскар";

- Томас Винтерберг второй раз после "Охоты" работает с Мадсом Миккельсеном;

- "Еще по одной" признан лучшим фильмом зрительским голосованием на Лондонском кинофестивале;

- у себя на родине фильм с Мадсом Миккельсеном посетили больше полумиллиона зрителей, что составляет 10% всего населения страны.

НаркоМАМА

Некогда одаренная переводчица, помогающая полиции раскрывать преступления, становится НаркоМАМОЙ. Героиня не устояла перед крупной партией наркотиков и теперь полиция устроила охоту за ней.

Академия монстров

Дэнни живется несладко: он не находит общий язык ни со сверстниками, ни с учителями. А все потому, что он - мальчик-гений. А таких, сами понимаете, не очень любят. Однажды он попадает в школу для одаренных детей, где случайно открывает портал в мир.. монстров. И от Дэнни и его новых друзей зависит спасение всей школы!

Химеры

Древний кинжал провоцирует роковой обмен телами: застенчивая старшеклассница просыпается в теле безжалостного маньяка, и наоборот - жестокое чудовище становится хрупкой девушкой. Это жесть! Все подростковые проблемы - ничто перед новой реальностью.

Интересные факты о фильме "Химеры":

- Название фильма ("Freaky")- отсылка к фильму от Disney "Чумовая пятница" (2003), в котором также рассказывается о магии обмена телами.

- Первый трейлер фильма вышел 10 сентября 2020 года.