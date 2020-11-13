Отзывы про сериал "Бомба", где смотреть его онлайн

В понедельник, 9 ноября, состоялась премьера масштабного многосерийного фильма "Бомба" режиссера Игоря Копылова. Это история о молодых физиках, создавших в СССР первую атомную бомбу. В сюжете разворачивается история драматической любви и подвига главных героев. Транслирует сериал канал Россия 1.

В фильме рассказывается о гениальном ученом Михаиле Рубине, который должен создать советскую атомную бомбу вместе с бывшей невестой Анной Галеевой. Чтобы любой ценой выполнить задание государства, молодым ученым придется работать вместе, несмотря на личную драму.

В фильме сыграли актеры Евгений Ткачук, Виктор Добронравов, Евгения Брик, Ольга Смирнова, Михаил Хмуров, Андрей Смелов, Наталья Суркова, Александр Лыков и другие.

"История любви, дружбы, долга, самопожертвования. История рождения ядерной промышленности. А еще множество прекрасных артистов", - написал в день премьеры главный актер картины Виктор Добронравов у себя на странице в Инстаграм.

Отзывы зрителей в большей мере положительные, но все же некоторые отметили, что фильм недоработан, а сценарий оставляет желать лучшего.

Смотрите остросюжетный сериал "Бомба" на сайте "Телеграф":

Финальные серии сериала можно посмотреть здесь.

Ранее "Телеграф" писал, что исторический сериал "Тобол" вызвал неоднозначную оценку зрителей.