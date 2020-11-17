Рэп в исполнении Мэрил Стрип: Netflix готовит к выходу новый фильм – "Выпускной"

Стримминговый сервис Netflix готовит к выходу новый фильм - адаптацию бродвейского мюзикла «Выпускной бал» - картину «Выпускной». Режиссер Райан Мерфи рассказал некоторые детали о будущем фильме.

Одной из ярких деталей фильма должна стать 71-летняя Мэрил Стрип, которая в кульминационный момент фильма зачитает рэп. В конце фильма все герои объединятся, чтобы спеть особенный трек - песню «Wear Your Crown», в которой зрители и услышат рэп в исполнении Мэрил Стрип.

Райан Мерфи считает, что именно этот отрывок и сделает «Выпускной» успешным.

«Думаю, поклонники Мэрил сойдут с ума от этого» - говорит режиссер.

Также, фанаты актрисы должны приготовиться и к кардинальному изменению имиджа Стрип – блондинка Мэрил станет рыжеволосой.

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Картина расскажет о девушке Эмме с нетрадиционной ориентацией, которая хочет пригласить на выпускной свою возлюбленную. Однако в городке, где живет Эмма, не одобрительно относятся к однополым парам. И чтобы осуществить свою мечту девушка обращается за помощью к актерам Бродвея.

Главные роли в фильме сыграли: Мэрил Стрип, Николь Кидман, Джеймс Корден, Керри Вашингтон, Ариана Гранде, Киган-Майкл Кей, Эндрю Реннеллс. Премьера назначена на 11 декабря 2020 года.

"Выпускной": смотрите трейлер к фильму

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