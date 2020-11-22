Отзывы про сериал "Разменная монета" и где смотреть его онлайн

В субботу 21 ноября на телеканале Украина вышла четырехсерийная мелодрама "Разменная монета", снятая компанией «Про-ТВ Продакшн» специально для канала «Украина».

В фильме снялись Вера Шпак, Виктор Васильев, Сергей Деньга, Анастасия Рябошапка, Вячеслав Гиндин, Александр Наумов, Евгений Юхновец, Мирон Шувалов, Даниил Мирешкин.

Съемки мелодрамы проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

В роддом, где работает одинокая медсестра Валентина, приходит беременная Эмма. Девушка рожает мальчика, но тяжелые роды дали осложнения. Находясь в состоянии между жизнью и смертью, Эмма рассказывает Валентине, что отцом малыша является сын криминального авторитета по кличке «Дед» - Егор. Позже, Эмма убегает из роддома, чтобы рассказать Егору о сыне, но в момент встречи они гибнут.

Валентина решает усыновить малыша, и главврач идет ей навстречу и даже предлагает оформить документы так, будто она сама родила. Однако, «Дед» узнает о рождении внука и отправляется на поиски мальчика, ведь он является единственным его наследником.

Что ждет Валентину дальше? Дело с аферисткой, тюрьма, побег и воссоединение с сыном – все это смотрите в сериале "Разменная монета".

Отзывы о фильме есть и положительные, и негативные. Негатив проявляется в сравнении экранных врачей и реальных и бедном сценарии.

«Отличный фильм, смотрите», «Сериал обалденный», «Фильм бомба, очень классный», «Глупый сценарий, глупые ситуации, глупая героиня», «Редкостная ерунда» - пишут в сети.

Однако, решать Вам самим: смотрите сериал «Разменная монета».

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