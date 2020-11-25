"Бэби босс" возвращается: Universal Pictures показали трейлер мультфильма (видео)

Студия Universal Pictures радует поклонников мультфильма "Бэби босс" (Босс-молокосос) хорошими новостями - мультик продлили на вторую часть. И это уже точно, ведь на ютуб-канале киностудии уже появился трейлер новинки.

В продолжении мультфильма зрителя ждут новые и интересные приключения главных героев - братьев Тима и Теда.

Тим и Тед давно выросли. Они взрослые мужчины - Тим примерный семьянин, а Тед - так и остался "боссом". За прошедшие года братья сильно отдалились друг от друга. Воссоединятся ли братья вновь и кто поможет им в этом? Оказывается, династию "боссов" продолжила младшая дочь Тима, которая также как и Тед работает на корпорацию. С ее подачи главные герои объединятся, чтобы побороть злодея, который собирает целую армию злых детей. Для этого Тим и Тед снова станут детьми.

Создатель сиквела прежний - автор первой части режиссер Том МакГрат. Премьера мультфильма запланирована на 18 марта 2021 года. Но мы то знаем, что пандемия коронавируса может изменить эту дату.

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