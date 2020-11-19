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"Крик 5": названа официальная дата выхода новой части

"Крик 5": названа официальная дата выхода новой части
Обновлено 21:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter

О том, что культовую франшизу хоррора "Крик" перезапустят стало известно в марте этого года

Сценарист Кевин Уильямсон, который работал над серией фильмов, раскрыл на своей странице в Twitter официальную дату выхода "Крика 5". Премьера состоится в январе 2022 года.

"Почти 25 лет назад, когда я написал "Крик", а Уэс Крэйвен подарил ему жизнь, я не мог даже представить, какое долговременное влияние он окажет на вас, фанаты. Я так рад, что вы сможете вернуться в Вудсборо и снова хорошенько испугаться. Думаю, Уэс бы очень гордился фильмом, который делают Мэтт и Тайлер (постановщики пятой части - ред.)", - написал Уильямсон.

Также сценарист опубликовал новые кадры со съемок "Крика".

Сюжет фильма держится в секрете.

Напомним, что первый "Крик" вышел в 1996 году. Фильм получил оглушительный успех, собрав по всему миру 100 млн долларов при бюджете в 15 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к исполнению своих ролей вернутся Дэвид Аркетт и Кортни Кокс.

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Все по теме:

Крик, Крик-5, Кевин Уильямсон.

Автор:

Телеграф
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