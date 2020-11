"Крик 5": названа официальная дата выхода новой части

О том, что культовую франшизу хоррора "Крик" перезапустят стало известно в марте этого года.

Сценарист Кевин Уильямсон, который работал над серией фильмов, раскрыл на своей странице в Twitter официальную дату выхода "Крика 5". Премьера состоится в январе 2022 года.

"Почти 25 лет назад, когда я написал "Крик", а Уэс Крэйвен подарил ему жизнь, я не мог даже представить, какое долговременное влияние он окажет на вас, фанаты. Я так рад, что вы сможете вернуться в Вудсборо и снова хорошенько испугаться. Думаю, Уэс бы очень гордился фильмом, который делают Мэтт и Тайлер (постановщики пятой части - ред.)", - написал Уильямсон.

Также сценарист опубликовал новые кадры со съемок "Крика".

