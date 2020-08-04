"Крик" без Гейл Уэзерс не тот: Кортни Кокс возвращается к своей роли

В новой части Кортни Кокс вернется к роли репортерши Гейл Уэзерс, которую играла ранее, в предыдущих частях.
Продюсировать картину будет компания Radio Silence, а режиссерами назначены Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллет.
"Мы не можем представить себе "Крик" без легендарной Гейл Уэзерс и мы невероятно взволнованы и польщены возможностью поработать с Кортни", – говорят в компании.
Картину планируют снимать в Уилмингтоне, Северная Каролина.
Paramount будет отвечать за прокат картины по всему миру и представит его на цифровых платформах в некоторых странах, права на показы на платных телеканалах в Северной Америке будут принадлежать Spyglass.
Также к касту присоединился и Дэвид Аркетт. Он тоже повторит свою роль шерифа Райли.