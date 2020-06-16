Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Авиаперелеты на Балканы: Украинцам обещают скорое возобновление
Авиаперелеты на Балканы: Украинцам обещают скорое возобновление
Шмыгаль: Причин переносить ВНО на август пока нет
Шмыгаль: Причин переносить ВНО на август пока нет
Английский клуб готовит 120-миллионное предложение по Роналду
Английский клуб готовит 120-миллионное предложение по Роналду
"Я люблю свое тело так же": "Мисс Колумбия" потеряла ногу
"Я люблю свое тело так же": "Мисс Колумбия" потеряла ногу

"Изящно погружаюсь в следующий год": Кортни Кокс отметила день рождения прыжком в басейн

"Изящно погружаюсь в следующий год": Кортни Кокс отметила день рождения прыжком в басейн
21:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter
Американская актриса и звезда ситкома "Друзья" отпраздновала свое 56-летие.

Поклонники культового сериала "Друзья" прекрасно знают, что дружба главных героинь ситкома, которая зародилась на съемочной площадке, продолжается и по сей день. Звезды любят собираться вместе в знаковые друг для друга дни, однако в этом году день рождения Кортни Кокс прошло без общего селфи, обреченного на шквал обсуждения в сети. Взамен 56-летняя актриса опубликовала видео в инстаграме, на котором показала эффектный прыжок в бассейн.

Знаменитость, которая довольно редко радует инстаграм-фолловеров новыми сообщениями, опубликовала ролик, который наделал шума в сети. Меньше чем за сутки его посмотрели почти 3 миллиона пользователей.

На видео смелая Кортни Кокс появилась в черном купальнике на завязках. Она, подобно лучшим сценам бондианы, грациозно бежала к большому бассейну вблизи океана и вызывающе прыгнула в воду. Ролик поразил не только фантастическим пейзажем, но и идеальной фигурой актрисы. Даже несмотря на свой возраст Кортни Кокс остается голливудской красавицей и щеголяет подтянутым телом и стальным прессом.

Изящно погружаюсь в следующий год, – написала звезда "Друзей".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Gracefully diving into this next year... #oaf

Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

 Кортни Кокс рассказала о самых лучших моментах в сериале "Друзья"

Поклонники и звездные коллеги оставили более 10 тысяч комментариев под именинным сообщением Кортни Кокс, написав множество пожеланий, комплиментов и вдохновенных слов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актриса, День рождение, Кортни Кокс.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как распознать первые признаки шизофрении
02 То, что Вы заметите первым, раскроет лучшие качества Вашего характера
03 Продукты, которые повреждают печень
04 Супругу Зеленского госпитализировали с пневмонией
05 Тревожные привычки, за которыми скрываются психические расстройства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: боевики дважды нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
УЦОКО: ВНО онлайн провести невозможно
УЦОКО: ВНО онлайн провести невозможно
Ученые выявили мутацию COVID-19, которая повышает его заразность от 2,5 до 8 раз
Ученые выявили мутацию COVID-19, которая повышает его заразность
HTC вернулась на рынок: что представила компания
HTC вернулась на рынок: что представила компания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь