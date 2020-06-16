"Изящно погружаюсь в следующий год": Кортни Кокс отметила день рождения прыжком в басейн

Американская актриса и звезда ситкома "Друзья" отпраздновала свое 56-летие.

Поклонники культового сериала "Друзья" прекрасно знают, что дружба главных героинь ситкома, которая зародилась на съемочной площадке, продолжается и по сей день. Звезды любят собираться вместе в знаковые друг для друга дни, однако в этом году день рождения Кортни Кокс прошло без общего селфи, обреченного на шквал обсуждения в сети. Взамен 56-летняя актриса опубликовала видео в инстаграме, на котором показала эффектный прыжок в бассейн.

Знаменитость, которая довольно редко радует инстаграм-фолловеров новыми сообщениями, опубликовала ролик, который наделал шума в сети. Меньше чем за сутки его посмотрели почти 3 миллиона пользователей.

На видео смелая Кортни Кокс появилась в черном купальнике на завязках. Она, подобно лучшим сценам бондианы, грациозно бежала к большому бассейну вблизи океана и вызывающе прыгнула в воду. Ролик поразил не только фантастическим пейзажем, но и идеальной фигурой актрисы. Даже несмотря на свой возраст Кортни Кокс остается голливудской красавицей и щеголяет подтянутым телом и стальным прессом.

Изящно погружаюсь в следующий год, – написала звезда "Друзей".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Gracefully diving into this next year... #oaf Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 15 Июн 2020 в 9:22 PDT

Поклонники и звездные коллеги оставили более 10 тысяч комментариев под именинным сообщением Кортни Кокс, написав множество пожеланий, комплиментов и вдохновенных слов.