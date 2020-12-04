Судья "Мастер Шеф" поделилась списком любимых фильмов о кулинарии

Известный кондитер, победительница и судья кулинарного проекта телеканала СТБ "Мастер Шеф" Лиза Глинская очень часто с удовольствием делится с поклонниками разными рецептами вкусных блюд.

В этот раз кулинар решила признаться, какие фильмы вдохновляют ее на создания новых вкусов и необычных рецептов. Новый пост появился на личной страницы Лизы Глинской в Инстаграме.

"Однажды я увидела американский фильм "Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту", с волшебной Мэрил Стрип в главной роли. Это реальная история Джулии Чайльд, первой женщины-кулинара, которая отправилась на обучение в кулинарную школу "Le Cordon Bleu" в 1940-1950-х годах. И я поняла - вот оно, Le Cordon Bleu! Всемирно известная школа, всего год обучения - это же то, что мне нужно!.. Что было после, вы знаете…" - вспоминает сейчас успешный кулинар.

Кадр из фильма "Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту"

Кадр из фильма "Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту"

"Время от времени я пересматриваю этот фильм, советую посмотреть и вам, если вы его еще не видели. А еще я составила список своих любимых фильмов о кулинарии - коротать длинные зимние вечера".

А вот тот самый список любимых фильмов о кулинарии от Лизы Глинской:

Шоколад

Пряности и страсти

Женщина сверху

Ешь, молись, люби

Шеф

Повар для президента

Вкус жизни

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