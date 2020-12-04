Скачать
Пятница, 04.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
России всегда мало! Опыт Армении и Беларуси показал новую опасность для Украины, - генерал
России всегда мало! Опыт Армении и Беларуси показал новую опасность для Украины, - генерал
Кремль устроил геноцид в Крыму и переселил туда полмиллиона россиян
Кремль устроил геноцид в Крыму и переселил туда полмиллиона россиян
"Я не похожа на типичного ученого": "Ребенок года" Гитанджали Рао дала интервью Анджелине Джоли (видео)
"Я не похожа на типичного ученого": "Ребенок года" Гитанджали Рао дала интервью Анджелине Джоли (видео)
Шмыгаль внес ясность в вопрос работы транспорта при локдауне
Шмыгаль внес ясность в вопрос работы транспорта при локдауне

Судья "Мастер Шеф" поделилась списком любимых фильмов о кулинарии

Судья "Мастер Шеф" поделилась списком любимых фильмов о кулинарии
Обновлено 17:47 Сегодня Телеграф

Известный кондитер, победительница и судья кулинарного проекта телеканала СТБ "Мастер Шеф" Лиза Глинская очень часто с удовольствием делится с поклонниками разными рецептами вкусных блюд.

В этот раз кулинар решила признаться, какие фильмы вдохновляют ее на создания новых вкусов и необычных рецептов. Новый пост появился на личной страницы Лизы Глинской в Инстаграме.

"Однажды я увидела американский фильм "Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту", с волшебной Мэрил Стрип в главной роли. Это реальная история Джулии Чайльд, первой женщины-кулинара, которая отправилась на обучение в кулинарную школу "Le Cordon Bleu" в 1940-1950-х годах. И я поняла - вот оно, Le Cordon Bleu! Всемирно известная школа, всего год обучения - это же то, что мне нужно!.. Что было после, вы знаете…" - вспоминает сейчас успешный кулинар.

Кадр из фильма "Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту"

Кадр из фильма "Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту"

"Время от времени я пересматриваю этот фильм, советую посмотреть и вам, если вы его еще не видели. А еще я составила список своих любимых фильмов о кулинарии - коротать длинные зимние вечера".

 А вот тот самый список любимых фильмов о кулинарии от Лизы Глинской:

  • Шоколад

  • Пряности и страсти

  • Женщина сверху

  • Ешь, молись, люби

  • Шеф

  • Повар для президента

  • Вкус жизни

Ранее "Телеграф" сообщал, какие главные кинопремьеры вышли на этой неделе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Рецепты, Кулинария, Лиза Глинская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ветеран АТО бросил вызов нардепу Третьяковой: история получила неожиданный поворот
02 Нужен неожиданный ход: в России рассказали, на каких условиях Путин согласится отдать Донбасс
03 Купил место за 300 баксов: участник "Холостячки" поделился неожиданным видео
04 Доктор Комаровский объяснил, почему нужно спать на животе при коронавирусе и поделился лайфхаком
05 Когда в Украине введут локдаун: последние заявления властей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Потеплеет, а потом похолодает: синтоптик озвучила прогноз погоды на выходные
Потеплеет, а потом похолодает: синтоптик озвучила прогноз погоды на выходные
Россиянка выбросила из окна 2-месячного ребенка своей подруги
Россиянка выбросила из окна 2-месячного ребенка своей подруги
Сын Кернеса назвал точную дату возвращения мэра в Харьков
Сын Кернеса назвал точную дату возвращения мэра в Харьков
Названы продукты, которые снижают активность ферментов COVID-19
Названы продукты, которые снижают активность ферментов COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь