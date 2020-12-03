Главные кинопремьеры 3 декабря: "Дублерша", "Мать Апостолов", "Леди на драйве", "Звонок. Последняя глава"

Какие фильмы выходят 3 декабря 2020 года - смотрите на сайте "Телеграф".

Дублерша

Дублерша - это история неудовлетворенной комедийной актрисы и ее попытка реализовать свои амбиции поменявшись местами с дублершей.

Мать Апостолов

Любовь матери - безмерна. Когда ее сыну угрожает опасность, она стремглав бросается ему на помощь. Ради спасения ребенка она способна на все, даже пройти сквозь ад войны. Когда София узнает, что самолет ее сына сбит, она не колеблясь отправляется на его поиски. Но никто и нигде не знает где ее сын, выжил он, может в плен попал. Ради его спасения женщине придется отчаянно пройти сквозь опасные испытания, враждебную ненависть и угрозы. Она и не догадывается на что способна, как изменит ее это ужасное путешествие, которое превратит ее из обычного человека на великую Мать, которая своим безмерным материнским сердцем и любовью способна спасать даже души врагов.

Леди на драйве

Неистовая девушка подросток в одиночку отправляется в летнее путешествие, чтобы обрести связь со своим корнями. Путешествие приводит ее в новый мир, где она обнаруживает, что всегда обладала внутренним драйвом. Теперь она готовится к путешествию всей своей жизни.

Звонок. Последняя глава

Когда женщина решает убить свою малолетнюю дочь, она устраивает поджог и в результате погибает сама. Через некоторое время девочку находят на улице, и она попадает в больницу под наблюдение молодого психолога. Девушка узнает, что ее пациентка имеет психокинетические способности.

Осторожно, кенгуру!

Он гуляка и разбойник, и неполиткорректный пьяница! Но с ним точно не бывает скучно! Он немного Альф и немного Кролик Петрик для взрослых - огромный лобурка Кенгуру!

Однажды на пороге у музыканта Марка появляется разговорчивый Кенгуру. Он быстро убеждает Марка, вместе им будет веселее, и Кенгуру без дальнейших церемоний переезжает в его холостяцкое жилья. С этого момента он начинает править жизнью Марка и добавляет им обоим всяческих неприятностей.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что церемония "Оскара" в 2021 году пройдет в традиционном формате.