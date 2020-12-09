Pornhub изменил принципы работы после скандала

После скандала с публикацией статьи в The New York Times про заработки на насилии над несовершеннолетними, 8 декабря порносайт Pornhub объявил об изменении своих правил, ограничив массовую публикацию роликов, в частности и с участием несовершеннолетних.

Об этом сообщается на сайте компании.

Так, руководство сайта отменило правило, которое ранее позволяло любому, кто пожелает, загружать видеозаписи на сервис. Теперь это смогут сделать только партнеры Pornhub по контенту и люди, участвующие в Модельной программе сайта. В 2021 году компания добавит функцию, позволяющую пользователям загрузить видео только после идентификации.

Кроме того, Pornhub наложил запрет на скачивание видео с сайта. Это важно потому, что видеозаписи, загруженные на сервис без согласия участников ролика, скачав, продолжали распространять даже после удаления с сайта.

Также Pornhub решил использовать технологии CSAI Match и PhotoDNA, чтобы бороться с распространением видео с сексуальным насилием над детьми, а также Content Safety API, чтобы искать нелегальные записи.

Как сообщал "Телеграф", ранее арестовали Фабиана Тильмана, владельца крупнейших в мире порносайтов, в том числе YouPorn и PornHub.