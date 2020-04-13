PornHub вимагають закрити через аморальні дії користувачів

Новини Бізнесу:Все через педофілію та торгівлю людьми.

Її автори стверджують, що за останні декілька місяців на ресурсі були зафіксовані численні випадки торгівлі людьми та фільми про зґвалтування дітей.

Виявилося, що на сайті завантажено 58 відео зі зґвалтуваннями дівчинки-підлітка.

Виявилося, Пратт і його співучасники торгували дітьми і знімали з ними порно. Зараз Пратт знаходиться в розшуку.

Internet Watch Foundation підтвердив 118 випадків згвалтування дітей і торгівлі людьми на PornHub – половина відеороликів була присвячена насильству категорії А (найжорстокіший вид насильства).

Фахівці кажуть, що на сайті можуть бути сотні тисяч таких відео.

Протягом півроку дівчина надсилала листи з проханням видалити відео, але відповіді не отримала.

Відео видалили тільки після звернення до суду.

Проблема також у тому, що все, що необхідно для завантаження порнографії на PornHub – це адреса електронної пошти.

"Не потрібно жодного посвідчення особи. Мені знадобилося менше 10 хвилин, щоб створити обліковий запис користувача і завантажити порожній тестовий контент на сайт, який відразу ж був опублікований.

Щоб отримати верифікацію, потрібно було відправити фотографію з моїм ім'ям користувача в руках. От і все", – пише автор петиції.