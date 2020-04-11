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Соцмережа TikTok виділить мільйони для підтримки медиків в часи пандемії

Соцмережа TikTok виділить мільйони для підтримки медиків в часи пандемії
21:13 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Pinterest

Новини Бізнесу:Соцмережа також планує надавати в майбутньому грошову допомогу представникам сфери культури.

Соціальна мережа для відео й онлайн-трансляцій TikTok виділить 375 млн дол. для підтримки медиків, освітян та бізнесу в умовах поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомила прес-служба компанії у своєму офіційному блозі.

Зокрема, мережа виділить 200 млн дол. для допомоги медикам, педагогам і місцевим громадам, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу; 100 млн – як кредити для бізнесу на рекламу в соцмережі й 25 млн – як фінансова допомога організаціям, які надають важливу інформацію про систему охорони здоров'я в умовах пандемії. Згідно з повідомленням, соцмережа також планує в майбутньому надавати грошову допомогу представникам сфери культури.

Мобільний додаток соцмережі TikTok став найбільш скачуваним у світі за підсумками першого кварталу 2020 року, випередивши додатки WhatsApp, Facebook, Instagram і Messenger.

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TikTok – соціальна мережа створення коротких відео і проведення онлайн-трансляцій, що належить китайській компанії ByteDance. Мережа має представництва в США, Китаї, Великобританії, Франції, ОАЕ, Індії, Індонезії, Південній Кореї і Японії.

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Все по темі:

Медики, Пандемия, TikTok, Соцмережа, Коронавірус, Covid-19.
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