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П'ятниця, 10.04.2020
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ПриватБанк пропонує пенсіонерам сплачувати комуналку онлайн

ПриватБанк пропонує пенсіонерам сплачувати комуналку онлайн
10:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:У банку наголошують, що оплата комуналки по телефону проводиться з будь-якої банківської картки клієнта.

ПриватБанк запропонував своїм клієнтам старшого покоління до закінчення пандемії коронавірусу уникати відвідування відділень банку, а комунальні послуги оплачувати за телефоном служби підтримки банку. Про це повідомляє пресслужба банку.

"ПриватБанк запропонував своїм клієнтам старшого покоління, особливо одержувачам пенсії і соціальних виплат, до закінчення пандемії коронавірусу відмовитися від відвідування відділень банку і оплачувати комунальні послуги за телефоном служби підтримки банку 3700", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у банку, до введення карантинних заходів в Україні щомісяця в касах відділень банку комунальні платежі оплачували понад 1,5 млн осіб, серед яких більшість пенсіонерів. Зазвичай, ці клієнти не є користувачами інтернет-банку Приват24 і не мають необхідного обладнання та навичок для оплати комуналки онлайн.

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Тому ПриватБанк запустив програму, в рамках якої співробітники служби підтримки будуть при наближенні термінів оплати чергових комунальних платежів рекомендувати клієнтам зробити оплату по телефону і навчать як це правильно зробити.

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ПриватБанк, Онлайн, Телефон, Комуналка, Пенсионері.
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