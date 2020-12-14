Где смотреть онлайн украинский сериал «Перші ластівки» 2 сезон

Первый сезон украинского сериала «Перші ластівки» наделал немало шума в сети. Драма о подростках, которая затрагивает различные, актуальные в современном мире темы, как: буллинг, суицид, селфхарм, жизнь с ограниченными возможностями и зависимость, тронула зрителей. Поэтому не удивительно, что новый сезон такой долгожданный.

Второй сезон сериала не будет продолжением первого. Хоть и исполнители главных ролей остались прежними, их персонажи будут кардинально другими. «Перші ластівки. Zалежні» - это новые герои и новые истории.

Сценарист и шоураннер сериала Евгений Туник отмечает, что латинская Z в заглавии находится там не просто так. Эта буква дает понимание, что сериал рассказывает именно о 21 веке, о современной молодежи 18-20 лет.

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Александр Рудинский, Максим Девизоров, Максим Самчик, Олег Гоцуляк, Таисия Щурук, Александр Бегма и Виктория Литвиненко предстанут в совершенно других образах. Во втором сезоне к ним присоединились несколько новых актеров: Анастасия Пустовит, Анастасия Рула, Виталий Салий и легенда украинского кино Ада Роговцева.

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Премьера второго сезона «Перші ластівки. Zалежні» состоится в понедельник, 14 декабря, в 21:00 на Новом канале. Всего в сезоне будет 8 серий. Каждый день будет выходить по два эпизода.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что украинский сериал "Спіймати Кайдаша" обошел "Ведьмака" и "Ход королевы" в рейтинге поисковых запросов в 2020 году.