Hulu и Marvel закрыли сериал "Хелстром"

16 октября 2020 года состоялась премьера первого сезона сериала "Хелстром", снятого по мотивам комиксов Marvel. Однако сразу после первого сезона, сервис Hulu принял решение закрыть проект.

Об этом сообщает Variety.

Сериал «Хелстром» стал последним проектом Джефа Лоэба, который когда-то возглавлял подразделение Marvel Television. Стоит отметить, что несмотря на то, что сериал был основан на персонажах комиксов Marvel, в маркетинговых материалах «Хелстрома» - включая трейлер и ключевые изображения - не было ни слова о «Марвел».

«Хелстром» - это мистический триллер о детях могущественного серийного убийцы и сведенной с ума женщины, которые обладают сверхъестественными способностями.

Тизер сериала "Хелстром": смотреть

Ранее, «Телеграф» сообщал, что сервис Hulu перезапустил мультсериал "Озорные анимашки".