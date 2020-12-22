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Отзывы про сериал "Скажи что-нибудь хорошее" и где смотреть все серии онлайн

Отзывы про сериал "Скажи что-нибудь хорошее" и где смотреть все серии онлайн
Обновлено 12:02 Сегодня Телеграф

7 декабря на Первом канале состоялась премьера многосерийного сериала от Станислава Дремова «Скажи что-нибудь хорошее».

Главные роли в 16-серийном мелодраматическом сериале сыграли российские актеры Иван Колесников, Ирина Антоненко и Александр Никитин.

Сериал перенесет зрителя в 90-тые. Главный герой — молодой и талантливый врач Георгий Климов, который также является потомственным лекарем. Георгия ценят его пациенты, потому что он не смотрит на их статус, и помогает каждому. Однажды в жизни Климова появляется оперная певица Евгения Ромашина. Убежденный холостяк влюбляется. И именно любовь к певице и становится причиной всех проблем Георгия. Теперь ему приходится жить и работать под чужим именем далеко от дома.

Отзывы про фильм, как и всегда в принципе, разные. Есть и позитивные, и негативные.

«Как в индийском кино», «Оторваться невозможно... Отличный сериал!», «Шлак», «Пожадничали на реквизите», «Огромная благодарность режиссёру», «Играют все прекрасно», «Бредятина» - пишут в сети.

Сериал можно посмотреть на сайте Первого канала. Там уже опубликовано 14 серий. Во вторник, 22 декабря, выйдут финальные 15 и 16 серии.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, стоит ли смотреть фильм "Чудо-женщина: 1984". 

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Кино, Фильм, Сериал.

Автор:

Телеграф
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