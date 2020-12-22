Российский актер-крымнашист внесен в "черный список" Минкульта Украины: что это значит

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) определило российского актера Алексея Гуськова в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Официально это решение приняли 21 декабря.

Алексей Гуськов известен тем, что поддерживает оккупацию Крыма Россией, а также неоднократно незаконно посещал полуостров. 62-летний актер, прославившийся благодаря сериалу «Граница. Таежный роман», позволял себе называть Киев городом, который не имеет исторической ценности.

Решение МКИП означает, что Алексей Гуськов не имеет права пересекать украинскую границу.

Напомним, что в конце ноября в списке угроз национальной безопасности Украины оказался российский музыкант Макс Фадеев. А вот с популярной в Украине российской телеведущей Екатерины Варнавы СБУ ранее сняла бан.