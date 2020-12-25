Карьера Шаи Лабафа катится вниз: актера уволили с проекта «Не волнуйся, любимая»

Карьера звезды «Трансформеров» актера Шаи Лабафа стремительно катится вниз. Причиной этого стал скандал с обвинениями актера в насилии, через что Лабафа, также, убрали из списка претендентов на Оскар.

Однако, на этом черная полоса для Шаи Лабафа не закончилась. Актер потерял работу в новом фильме «Не волнуйся, любимая», в котором должен был сыграть главную роль. На фоне скандала продюсер и актриса Оливия Уайлд и решила уволить коллегу.

Также, есть предположение, что скандал с насилием тут не при чем. Причиной увольнения стал конфликт Лабафа по поводу графика съемок. Однако представители фильма не комментируют эту ситуацию.

Продюсеры фильма уже нашли замену Шае Лабафу – его роль сыграет певец Гарри Стайлз. Певца уже успели сфотографировать папарацци на съемках.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Шайю Лабафа обвинили в мелком хулиганстве.