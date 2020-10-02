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Подрался и украл кепку: звезду "Трансформеров" обвиняют в мелком хулиганстве

Подрался и украл кепку: звезду "Трансформеров" обвиняют в мелком хулиганстве
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф
34-летнего голливудского актера Шайю Лабафа обвинили в мелком правонарушении и краже за инцидент, который произошел этим летом.

Шайа Лабаф был обвинен в преступлении и краже, сообщает издание The Hollywood Reporter.

В прокуратуре Лос-Анджелеса утверждают, что американский актер подрался с человеком по имени Тайлер Мерфи и забрал его кепку. Обвинения были предъявлены только 24 сентября по делу о происшествии за 12 июня этого года.

Известно, что за свою карьеру у Лабафа было несколько стычек с законом, в том числе арест в Нью-Йорке в 2017 году за пьянство и хулиганство в общественных местах. Инцидент был заснят на камеру, а трансляция велась в прямом эфире. После этого случая актер был отправлен на реабилитацию по решению суда.

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Напомним, актер Шайа Лабаф получил известность благодаря исполнениям ролей в таких фильмах, как "Трансформеры" (2007, 2009, 2011), "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008), "Нимфоманка" (2013).

Как сообщалось ранее, Шайя Лабаф набил себе настоящую татуировку, которая есть у его персонажа в триллере Дэвида Эйра "Выбивая долги".

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Кража, Шайа ЛаБаф, Обвинение.

Автор:

Телеграф
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