Надеемся, это того стоило: Шая Лабаф набил татуировку на всю грудь ради фильма

Для того чтобы облегчить жизнь гримерам, он набил на груди татуировку, которая есть у его персонажа в триллере Дэвида Эйра "Выбивая долги".

Многократно приходится слышать, как ради роли актеры набирают или теряют вес. Шайа ЛаБаф пошел еще дальше. Режиссер рассказал о своем отношении к такому подходу к делу:

ЛаБаф — один из лучших актеров, с которыми мне доводилось работать. Он отдается работе душой и телом. Для съемок в "Ярости" он вырвал себе зуб, а в "Выбивая долги" забил татуировкой грудь. Он окунается в работу с головой, я не знаю никого, кто еще был бы так предан своей профессии.

Кроме того, сообщалось, что для лучшего погружения в роль Шайа ЛаБаф сократил соблюдение норм гигиены до минимума.

Картина рассказывает о "сборщиках налогов" Дэвиде (Бобби Сото) и Крипере (Шайа ЛаБаф), которые занимаются рэкетом для криминального авторитета по кличке Волшебник. Но когда старые враги Волшебника возвращаются из Мексики в Лос-Анджелес, начинается война банд. Дэвид отчаянно пытается защитить самое важное для него — семью, и его напарник Крипер приходит на помощь.

Премьера фильма "Выбивая долги" запланирована на 7 августа.